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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد إبهاره العالم.. الموسيقار نادر عباسي في ضيافة «الدستور» بعد قليل

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:46 م
الموسيقار نادر عباسي
الموسيقار نادر عباسي
نرمين مقبل
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يحل الموسيقار الكبير نادر عباسي، بعد قليل، ضيفًا على «الدستور» في ندوة جديدة من ندوات المؤسسة؛ بعد أيام قليلة من النجاح المبهر الذي حققه بقيادة الأوركسترا، بحفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

ويكرم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة «الدستور»، الموسيقار الشهير على ما قدمه من جهود ملموسة خلال الحفل الذي حصد به إشادات الجمهور، واستطاع أن يلفت أنظار العالم من خلاله.

الموسيقار نادر عباسي، من مواليد القاهرة، سبتمبر 1963، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار» لآلة الفاجوت في عام 1985، ثم بكالوريوس تأليف موسيقي من المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار عام 1986، وبكالوريوس من كونسرفتوار جينيف للغناء الأوبرالي عام 1992، ودبلوم في قيادة الأوركسترا من الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي للأوركسترا السيمفوني بفرنسا 1999.

يحمل الجنسية السويسرية بجانب جنسيته المصرية، شغل الكثير من المناصب أهمها عازف «فاجوت» أول لأوركسترا القاهرة السيمفوني حتى عام 1986.

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