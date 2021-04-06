«المحامين» تتخذ قرارًا بسبب واقعة «الكاميرات»

قال عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، إنه تم تكليف استشارثي فني بفحص أجهزة ال DVR الخاصة بكاميرات المراقبة داخل النقابة، وذلك بهدف الوصول إلى الحقائق وعرضها على السيد النقيب وهيئة المكتب ومجلس النقابة العامة ولذوى الشأن.وأشار "هريدي"، إلى أن ذلك يأتي ضمن تحقيق الشئون القانونية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢١ والذي يتم بمعرفة محمود فهمى عضو الشئون القانونية، وبتكليف من اعضاء المجلس حول ما تم إثارته بتحكم أحد أعضاء المجلس بكاميرات المراقبة بالنقابة.وتابع "نهدف إلى إيضاح جميع الحقائق والاحداث التى جرت داخل نقابة المحامين خلال الأسبوع الماضي، والتي من بينها الخلاف بين أعضاء المجلس والاتهامات بينهم، ليفف من المحامين على كآفة التفاصيل الحقيقية، لإزالة اللبس والغموض والإشاعات المُغرضة.