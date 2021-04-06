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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأكبر في الشرق الأوسط.. قناة السويس تستقبل الكراكة مميش الجمعة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:47 م
الكراكة مميش
الكراكة مميش
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قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، أن قناة السويس ستستقبل يوم الجمعة المقبل الكراكة "مميش"، والتي تعد أكبر كراكة في الشرق الأوسط، وفي أغسطس المقبل تستقبل الكراكة "حسين طنطاوي" ضمن خطة الهيئة لتحديث أسطولها.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس الهيئة، اليوم، خلال تطعيم مرشدي الهيئة بلقاح فيروس كورونا المستجد والذي شهدته وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد، حيث أكد أن مرشدي الهيئة من أول الفئات التي تتلقى لقاحات فيروس كورونا المستجد مع الفرق الطبية بمستشفيات العزل لتعاملهم المباشر مع السفن القادمة من الدول الخارجية، ثم يتم تلقيح العاملين بالخدمات الملاحية والعاملين في هيئة قناة السويس بمختلف شركتها في المرحلة الثانية.

وتابع الفريق أسامة ربيع إن 90% من العاملين في الهيئة تقدموا بطلب لتلقى لقاح فيروس كورونا، وسيتم خلال المرحلة الأولى منح المرشدين اللقاح وعددهم 345 مرشدًا، و600 من العاملين في الخدمات الملاحية.

من جانب آخر، أعلن رئيس الهيئة عن أنه سيتم تطوير قاطرات الهيئة وتعديل قوة الشد من 160 ألف طن إلى 250 ألف طن لتتناسب مع حمولات وأحجام السفن العابرة للمجرى الملاحي بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية، مؤكدًا أن المجرى الملاحي لقناة السويس يعمل بصورة منتظمة منذ تعويم السفينة ويعبر خلال اليوم الواحد قرابه 85 سفينة.

وأوضح أن التحقيقات مع السفينة البنمية ما زالت مستمرة، وتحصر هيئة قناة السويس الآن الخسائر الناتجة عن الحادث، وجارٍ تفريغ الصندوق الأسود للسفينة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

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