تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

استضافت جامعة أسيوط، مناقشة رسالة ماجستير هي الأولى من نوعها بالجامعة حول تقييم تخطيط المدن العمرانية الجديدة بالتطبيق على مدينتي المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وذلك باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنية الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية.وضمت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة المُقدمة من الباحث هيثم محمد ثابت، المستشار الإعلامي والثقافي لنقابة المهندسين بأسيوط، والتي جاءت بعنوان "التقييم الحضري لمدينتي المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية"، الدكتور عبد العظيم أحمد عبد العظيم، أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة دمنهور، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا "مناقشًا ورئيسًا"، والدكتور سيد أحمد سالم قاسم أستاذ العمران ورئيس قسم الجغرافيا الأسبق بالجامعة "مشرفًا"، والدكتور أشرف علي عبده، أستاذ جغرافية العمران ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة القاهرة "مناقشًا"، والدكتور عماد سامي يوسف، أستاذ العمران المساعد بجامعة أسيوط "مشرفًا".وحول الرسالة فقد أشار الدكتور سيد قاسم، إلى إنها جاءت في سبعة فصول، ناقش الأول منها الأبعاد الجغرافية الطبيعية المحددة للتقييم الحضري بالمدينتين، فيما تناول الفصل الثاني الأبعاد الجغرافية المكانية لخصائص المباني المحددة للتقييم الحضري بالمدينتين، وعرض الفصل الثالث لتقييم وظائف واستخدامات الأراضي بالمدينتين، وتطرق الفصل الرابع للسكان والإسكان بمدينتي المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، وقيم الفصل الخامس شبكة البنية الأساسية بالمدينتين، وجاء الفصل السادس بعنوان تحليل وتقييم واقع الخدمات في المدينتين، أما الفصل الأخير فقد ناقش مشكلات وواقع ومستقبل التخطيط العمراني بالمدينتين.وأضاف الدكتور عماد سامي يوسف أن خاتمة الرسالة عرضت أبرز النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، مع الإشارة لبعض المقترحات والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها فى الارتقاء بالمدينتين الجديدتين، مثنيًا على دور لجنة المناقشة والحكم وتكبدهم عناء ومشقة السفر والحضور لجامعة أسيوط لمناقشة الباحث بعد قراءة الرسالة لتقييمها والحكم عليها، ومتمنيًا التوفيق لكافة الباحثين.وأشاد رئيس لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بالأمانة العلمية العالية التي يتمتع بها الباحث، فقد جاءت المصادر والمراجع التي تم الاستعانة بها أصلية، كما أن الخرائط التي تم رسمها ووضعها بالرسالة جيدة، وأيضًا الصور والأشكال البيانية، لافتًا إلى أن الأخطاء الاملائية واللغوية والطباعية نادرة بالرسالة، وأن الدراسة الميدانية للباحث بالمدينتين حقيقية، وأن الباحث نجح في استخدام التحليل الرباعي ((SWAT بصورة مثالية تخدم الرسالة، لافتًا إلى أن خاتمة الرسالة قدمت نتائج وتوصيات جيدة تخدم المدينتين، ومنوهًا إلى أن الرسالة جاءت بحجم كبير على غير المعتاد.وأعرب الدكتور أشرف عبده عن سعادته بوجوده في جامعة أسيوط، كمناقشًا مع كوكبة من أساتذة الجغرافيا والعمران في مصر، مثنيًا على مكانة جامعة أسيوط العريقة، وتاريخها المشرف، وتقديره الشديد واحترامه لقسم الجغرافيا بالجامعة، ومؤكدًا على أن تلك المناقشة كانت علمية ومثمرة، ومتمنيًا دوام النجاح والتوفيق للباحث.وفي ختام المناقشة التي انطلقت الساعة الحادية عشرة صباحًا بقاعة الدكتور عزت عبد الله بكلية الآداب "الجامعة القديمة" وانتهت في الساعة الثانية ظهرًا، وجاءت بحضور الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، والدكتور حسام الدين جاد الرب رئيس قسم الجغرافيا، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، فيما ضم الحضور من الخارج المهندس عبد الحكيم عليان نقيب مهندسي أسيوط، والمهندس حمادة تغيان حسين، أمين عام نقابة المهندسين بأسيوط، كذا أسرة الباحث وأهله، فقد أعلنت اللجنة بالإجماع قرارها منح الباحث هيثم محمد ثابت، درجة الماجستير بتقدير ممتاز، في تخصص العمران، متمنية له دوام التوفيق والنجاح.