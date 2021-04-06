«بيكاسو إيست» يختتم الملتقى الفني في الأقصر بمشاركة 20 فنانا

اختتم جاليري "بيكاسو إيست"، ملتقى فني في مدينة الأقصر نظمه للعام الثاني، بحضور 20 فنانا من مصر ودول العالم، من أجل استلهام مدينة الأقصر الساحرة في أعمالهم الفنية، خلال الفترة من 20 مارس حتى 5 أبريل الجاري، في إطار تفعيل دور الفن في الحياة الثقافية على المستوى السياحي.ومن المقرر تنظيم معرض فني بالأعمال التى شاركت فى الملتقى بجاليرى "بيكاسو إيست" قريبا، ليساهم فى الترويج لمدينة الأقصر باعتبارها متحف مفتوح، يضم أهم وأكبر المعابد والأثار المصرية القديمة، وأهم المدن المطلة على نهر النيل ما يعطيها خصوصية جمالية، وهذا ما يؤكد أهمية الترويج السياحي الثقافي لمدينة الأقصر.الفنانون المشاركون، في الملتقى هم إبراهيم غزالة، أحمد شيحا، سيروان بران، سيد قنديل، عبد الوهاب عبد المحسن، مصطفى الفقى، فتحي عفيفي، إيمان عزت، علاء عوض، صلاح المليجي، علاء أبو الحمد، أحمد سليم، جورج بهجوري، وغيرهم.وضمت اللجنة المنظمة للملتقى رضا إبراهيم عبد الرحمن، علاء عوض، إبراهيم غزالة، محمد صابر، أحمد رمضان، نورا مصطفى سيد، ريم مدحت محمد.