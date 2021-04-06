خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

حذر خبراء يقدمون المشورة للحكومة البريطانية بشأن مواجهة وباء كورونا من أن رفع القيود خلال الأسابيع المقبلة "قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في حالات الإصابة والوفيات".وحذرت تفاصيل اجتماع مع أعضاء المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (Sage) نشرت اليوم الثلاثاء من احتمال حدوث زيادة في الحالات "على نطاق مماثل لما كان عليه الحال في يناير 2021، بعد مراحل لاحقة" من مسار الخروج من الإغلاق.وجاء التحذير رغم نجاح بريطانيا في عمليات التطعيم، حيث جرى إعطاء الجرعة الأولى من لقاحات كورونا لأكثر من 31.5 مليون شخص، والجرعة الثانية لنحو 5.4 مليون شخص، حتى الآن.وقال خبراء من جامعة إمبريال كوليدج لندن إنه بسبب تحديد أولويات إعطاء اللقاح، والتردد في الموافقة على تلقي التطعيم وتفشي الفيروس، فإن "التطعيم وحده لن يكون كافيا للسيطرة على الوباء".