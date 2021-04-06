افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية الفنون الجميلة بالجامعة، أعمال المعرض الفني الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بعنوان: "إبداعات فنية 2021".وحضر الافتتاح الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر بطرس نجيب وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالحكيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ثابت رئيس قسم التصوير، والدكتورة إيناس ضاحي رئيس قسم الديكور، والدكتور محمد عبدالباسط، رئيس قسم الجرافيك.وخلال الافتتاح أبدي الدكتور نائب رئيس الجامعة، إعجابه بأعمال الطلاب الفنية وما قدموه في المعرض من منتجات فنية وإبداعية تدل على تميزهم وإبداعهم الحقيقي، كما حثهم على المشاركة وإبراز إبداعاتهم ومواهبهم المختلفة في مختلف المجالات، ومشجعًا إياهم علي مواصلة الإبداع والابتكار والمشاركة المشرفة في كل المسابقات والمحافل المحلية والدولية.ومن جانبها أشارت الدكتورة مها غانم إلى أن أعمال المعرض تأتي في إطار ما يقدمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من إسهامات ومشاركات فاعلة مع مختلف كليات وقطاعات الجامعة، بما يعزز من دعم الطلاب لإبراز مواهبهم المختلفة وإتاحة لهم الفرص المختلفة للمشاركة في كافة المحافل التي من شأنها تأهيلهم للتميز والتفوق وريادة الأعمال في سوق العمل.وحول تفاصيل المعرض قالت وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، إن الأعمال الفنية التي تضمنها المعرض بلغت إجمالي نحو 450 عملًا إبداعيًا متميزًا لطلاب الكلية من مختلف الفرق في تخصصات الديكور والعمارة والنحت والجرافيك والتصوير، كما اعتمد الطلاب علي العديد من التقنيات المستحدثة التي تقوم علي التطور التكنولوجي المساير للسوق العالمي، والتي أضافت أبعادًا جديدة وتطورًا ملحوظًا في أدائهم، وذلك من خلال الاعتماد علي خامات البوليستر، والزجاج المعشق بالرصاص، التركيبات المختلفة المستخدمة في التصوير، إلي جانب خامات الباستل والموزاييك، والزجاج الملون، وتركيبات الخشب مع المعدن، مشيرةً في ذلك إلي ما تضمنه المعرض هذا العام من تصميم الطلاب لمانيكان بملابس تاريخية والمصنوع من خامات الورق والفوم والقماش، وقطع الأثاث التي صممها الطلاب بشكل دقيق وعلي أعلي مستوي.