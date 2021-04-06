وكيل تموين الإسكندرية يتفقد معارض أهلا رمضان بالمجمعات وأرض كوتة

أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، جولات ميدانية على معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، وتم المرور على العديد من المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر جميع السلع التموينية والغذائية، وسلع شهر رمضان المبارك بالكميات التي تغطي استهلاك المواطنين، وبالجودة التي تليق بالمواطن وبالأسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية.كما تفقد« سعد الله» التجهيزات النهائية للمعرض الرئيسي لأهلا رمضان بأرض كوتة بمنطقة الأزاريطة، والذي سيتم افتتاحه خلال الساعات القليلة القادمة والذي يعتبر أكبر وأضخم معرض للسلع الغذائية المشارك فيه شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص والاستثماري والسلاسل التجارية.وتضمنت الجولات التأكد من توافر بالمجمعات الاستهلاكية سلع «الياميش، والبلح، والزبيب، وقمر الدين، والدقيق، والسمن، والزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والمنظفات، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والخضر، والفاكهة» وغيرها من السلع الأساسية التي تغطى استهلاك المواطنين بأسعار تناسب الجميع.