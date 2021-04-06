«محامى شمال البحيرة»: 14 أبريل آخر موعد للاشتراك فى مشروع العلاج

أعلنت نقابة محاميّ شمال البحيرة، برئاسة النقيب الفرعي عبدالمنعم عودة، عن الموعد الأخير لتلقي طلبات الاشتراك في العلاج للأعضاء وأسرهم.وأكدت الفرعية، في بيانٍ لها، أن آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في العلاج 14 أبريل الجاري؛ بعد قرار رجائي عطية نقيب المحامين، بمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج 15 يومًا.وأهابت النقابة الفرعية بأعضائها الراغبين بالاشتراك في مشروع العلاج سرعة التوجه إلى مقر النقابة الفرعية بدمنهور للانتهاء من إجراءات الاشتراك.