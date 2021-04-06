تعاون بين «الهندسة الإلكترونية» ووكالة الفضاء بمجال الأقمار الصناعية

تعاون بين «الهندسة الإلكترونية» ووكالة الفضاء بمجال الأقمار الصناعية
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:16 م
ولاء القاضىطباعة
وقعت كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء المصرية في مجال مشروع الأقمار الصناعية المعملية التعليمية المرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن عميرة، عميد الكلية.
>و قال عميد الكلية إن بروتوكول التعاون يأتي انطلاقا من حرص الجامعة على المشاركة في تأسيس بنية تحتية لإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأشاد بالعلاقة الاستراتيجية والتعاون بين كلية الهندسة الإلكترونية ووكالة الفضاء المصرية في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية، مؤكدًا أن الكلية تتطلع إلى مزيد من التعاون والإنجازات مع الوكالة التي تساهم في خدمة المشروعات القومية للدولة.
من جهته أكد الدكتور محمد عراقي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حرص الوكالة على دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع الاستفادة من نتائجها وكذلك برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مختلف الجامعات المصرية لتوحيد وتعميق نظام المعرفة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك خلق فرص فريدة للطلاب لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية وما يستتبعه من تكنولوجيا متقدمة لارتباطها بصناعة الفضاء.
>و قال عميد الكلية إن بروتوكول التعاون يأتي انطلاقا من حرص الجامعة على المشاركة في تأسيس بنية تحتية لإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأشاد بالعلاقة الاستراتيجية والتعاون بين كلية الهندسة الإلكترونية ووكالة الفضاء المصرية في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية، مؤكدًا أن الكلية تتطلع إلى مزيد من التعاون والإنجازات مع الوكالة التي تساهم في خدمة المشروعات القومية للدولة.
من جهته أكد الدكتور محمد عراقي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حرص الوكالة على دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع الاستفادة من نتائجها وكذلك برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مختلف الجامعات المصرية لتوحيد وتعميق نظام المعرفة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك خلق فرص فريدة للطلاب لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية وما يستتبعه من تكنولوجيا متقدمة لارتباطها بصناعة الفضاء.