تعاون بين «الهندسة الإلكترونية» ووكالة الفضاء بمجال الأقمار الصناعية

وقعت كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء المصرية ‏‎في مجال مشروع الأقمار الصناعية المعملية التعليمية المرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن عميرة، عميد الكلية.>‏‎و قال عميد الكلية إن بروتوكول التعاون يأتي انطلاقا من حرص الجامعة على المشاركة في تأسيس بنية تحتية لإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأشاد بالعلاقة الاستراتيجية والتعاون بين كلية الهندسة الإلكترونية ووكالة الفضاء المصرية في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية، مؤكدًا أن الكلية تتطلع إلى مزيد من التعاون والإنجازات مع الوكالة التي تساهم في خدمة المشروعات القومية للدولة.‏‎من جهته أكد الدكتور محمد عراقي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حرص الوكالة على دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع الاستفادة من نتائجها وكذلك برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.‏‎وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مختلف الجامعات المصرية لتوحيد وتعميق نظام المعرفة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك خلق فرص فريدة للطلاب لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية وما يستتبعه من تكنولوجيا متقدمة لارتباطها بصناعة الفضاء.