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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"عملية سرية".. كيف تسللت كتيبة "جولاني" إلى الموقع العسكري السوري؟

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:19 م
الحدود الإسرائيلية
الحدود الإسرائيلية السورية
سارة شريف
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كشف الجيش الإسرائيلي مؤخراً أن مقاتلين من وحدة جولاني تسللوا إلى الأراضي السورية ونفذوا عملية عسكرية سرية في الأراضي السورية في شهر يوليو الماضي، وفقاً لما نشرته صحيفة إسرائيل اليوم.

أما عن تفاصيل العملية، فلأول مرة منذ سنوات قامت عناصر إسرائيلية بمداهمة المنطقة العازلة على الحدود الإسرائيلية السورية لتفجير برج مراقبة قام الجيش السوري ببنائه بصورة مخالفة للاتفاقيات، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي أي نشاط عسكري في المنطقة بموجب القانون الدولي، وبعد ثمانية أشهر من العملية نشر الجيش الاسرائيلي تفاصيل وتوثيق للعملية السرية.

وأفادت الصحيفة بأنه تم اختيار مقاتلى الكتيبة 12 في وحدة جولاني الذين يعملون هناك كجزء من مهامهم اليومية، وذكرت أنه بما أن الحديث يدور عن عملية حساسة للغاية فإن المصادقة عليها كانت من قبل رئيس هيئة الأركان ووزير الأمن، وتم التحقق منها والتدرب مدة شهر ونصف على تنفيذها بصورة دقيقة للغاية.

وتحرك المقاتلون الذين بلغ عددهم 18 بهدوء، ووصلوا بساعات متأخرة من الليل، مسافة 1200 متر من الحدود، وقاموا بدفن المواد المتفجرة بالقرب من نقطة المراقبة والتي لم يتواجد بها جنود سوريون، وابتعدوا عنها لمسافة آمنة وقاموا بتفجيرها وأضيئت السماء بالانفجارات القوية ليلتها، وعادت القوة بعد نجاحها بتنفيذ المهمة.

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