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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تراجع أعداد المواليد فى مصر لأقل مستوياتها منذ 2010

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:50 م
المواليد في مصر
المواليد في مصر
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع أعداد المواليد في مصر لأقل مستوياتها منذ 2010، ليصل إلى 2.282 مليون مولود خلال عام 2020، مقابل 2.261 مليون مولود 2010، لافتًا إلى أن أعداد المواليد شهدت ارتفاعات متتالية منذ تسعينيات القرن الماضي من 1.662 مليون مولود في السنة وصولًا إلى 2.720 مليون مولود خلال عام 2014، لتأخذ منحنى الهبوط لأول مرة بدءًا من عام 2015 مسجلة 2.685 مليون مولود، ثم 2.600 مليون مولود عام 2016، 2.557 مليون مولود عام 2017، 2.382 مليون مولود عام 2018، 2.305 مليون مولود عام 2019، وصولًا لـ2.282 مليون مولود عام 2020.

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن معدل المواليد تراجع إلى 22.7 مولود لكل 1000 من السكان خلال عام 2020 مقابل 23.3 مولود لكل ألف من السكان عام 2019، و27.4 مولود لكل ألف من السكان عام 2000، كما تراجع معدل الزيادة الطبيعية- الفرق بين عدد المواليد والوفيات- بشكل ملحوظ إلى 16.3 خلال 2020 مقابل 17.5 عام 2019، و18.7 عام 2018، و21.1 عام 2017.

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