«صحة المنوفية» ترفع استعداداتها لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

أجرى الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، جولات ميدانية تفقد خلالها مستشفى الباجور العام، وحدة بي العرب، وحدة كوم الضبع، وحدة الأطارشة، المركز الصحي ورعاية الطفل بالباجور، ومركز الغسيل الكلوي والحضانات بوحدة تلوانة الصحية، ورافقه الدكتور هيثم قطب، مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، والدكتور محمد النشار، مساعد وكيل الوزارة لشئون البيانات والمعلومات، ولجنة تحسين الأداء بالمديرية.و تمخلال الجولات التأكد من جاهزية المستشفيات وإستعدادها لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لإستقبال وعزل الحالات المصابة والمشتبة إصابتهم بفيروس كورونا، ومتابعة الحالات بأقسام العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص لهم من وزارة الصحة، بالإضافة إلى توافر الأمصال لقاح فيروس كورونا، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي علي الوجه الأمثل، ومتابعة توافر القوي البشرية اللازمة بجميع الأقسام الطبية، وارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة أثناء العمل لمنع إنتشار العدوى.و تابع وكيل الوزارة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتمت مناظرة السجلات الطبية، والتأكد من تسجيل كافة البيانات الطبية للمريض بالتذكرة والسجلات الطبية، والتدريب الجيد للفرق التمريضية علي التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة.و شدد "جودة"على المتابعة المستمرة لصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وعلي أعمال التطهير والتعقيم اليومي لكافة الأقسام الطبية، والتشديد علي إتباع خطوط السير لمرضي الأمراض التنفسية عن باقي التخصصات الطبية الأخرى.من جهة أخرى قام الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي، يرافقه أحمد الضبع، مدير مكتب وكيل الوزارة، بالمرور على أقسام المعمل الإقليمي المشترك للتأكد من حسن سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والعاملين بالمعمل، والتأكد من الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والإحترازية.