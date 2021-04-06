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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«طاقة البرلمان» تُوافق على اتفاقية لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:11 م
النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021، وذلك في حضور ممثلي وزارة البيئة والصحة والنقل والتعاون الدولي والخارجية والتنمية المحلية.

من جانبه، أكد النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة أن مصر تعد واجهة أولى للبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ويرجع ذلك للعلاقات المتميزة بين مصر والبنك، والتي انعكست على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها القطاعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن تغيير المناخ وتمكين المرأة.

وقال "عوض الله"، إن اللجنة ترى إن أحكام القرض ميسرة، وإن المشروع الممول يساهم في القضاء علي التلوث بالقاهرة الكبرى.

ويهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى (المشروع)، إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى.

ويتضمن الاتفاق مادة وحيدة مفادها "ووفق علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 24 يناير 2021".

وفقا للاتفاق، تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذى تتمثل عناصره في تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة فى القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكى والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.

وطبقا للاتفاق، يقدم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لجمهورية مصر العربية قرض بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل المشروع، وذلك بالشروط المالية المحددة، وفي مقدمتها فترة السداد وتبلغ 29 سنة وستة أشهر على 60 قسط نصف سنوي.

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