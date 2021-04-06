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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش «الأغنية والذوق العام»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:10 م
ثقافة الإسكندرية
ثقافة الإسكندرية
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام قصر ثقافة الأنفوشي محاضرة بعنوان "الأغنية ودورها فى الارتقاء بالذوق العام" بحضور الملحن محمد حنفى والمطرب محمد حمدى والشاعر الغنائي أحمد غلاب، تحدثوا خلالها عن أهمية اختيار كلمات الأغاني التي تقدم الجمهور لتأثيرها الكبير فى الذوق العام، والتي من خلالها يتم توصيل الرسائل إلى المجتمع، كما أقام قصر ثقافة الشاطبي محاضرة بعنوان "الثقة بالنفس مفتاح النجاح" تحدث خلالها د. عمرو حبيب عن ماهية الثقة بالنفس، أهميتها في حياتنا، وكيف نبني الثقة في أنفسنا.

نظم القصر أمسية ثقافية بعنوان "مسافات أمان بين المكر والدهاء" بحضور د. محمود عصافيري ود. وليد شرف، ناقشا خلالها عدة محاور من بينها الفرق بين المكر والذكاء، وهل الأخلاق سلوك فطري أم مكتسب، وأهمية العيش بنفس صافية من أجل تحقيق السلام النفسي، بجانب لقاء لاكتشاف المواهب الشابة في الشعر والغناء بحضور نخبة من شعراء الثغر منهم علاء شكر، عمر المختار وجلال أبو خليفة، بالإضافة لمحاضرة بعنوان "التنمر" تحدثت خلالها الباحثة زينب محمد طه عن مفهوم التنمر وسبب انتشار هذه الظاهرة وكيف نحمى أطفالنا من التنمر.

أقام قسم الفنون التشكيلية بالفرع ورشة تجريبية لتطبيق أسس التصميم بالتعاون مع القصر، بجانب ورشة أقيمت لتعليم رسم منظر طبيعي "لاند سكيب" وتعليم رسم المنظور بقلعة قايتباي بالتعاون مع قصر ثقافة الأنفوشي، بينما أقام بيت ثقافة القباري ورشة رسم للأطفال لتصميم لوحات تعبر عن الأمومة.

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