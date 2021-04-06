تلقائية أميرة السويد في التعامل مع أطفالها بالمناسبات الرسمية (صور)

تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورًا لأميرة السويد مادلين مع أطفالها، وهي تتعامل بكل تلقائية معهم في المناسبات الرسمية.وعلقت أحدي الصفحات علي الصور قائلة"لما تشوفي اميره السويد وولادها مبهدلنها في المناسبات الرسمية، فتطمنى على نفسك".وكان أميرة السويد مادلين بدأت أول عمل لها كمؤلفة في يونيو 2019 بقصة للأطفال شاركت في كتابتها حول حقوق الإنسان، حسبما أعلن القصر الملكي وناشرها اليوم.وتهتم الأميرة 39 عاما، وهي أصغر أبناء الملك كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا، منذ فترة طويلة بحقوق الأطفال.وقالت الأميرة على موقع "إنستجرام" إنها "متحمسة للغاية لمشاركتكم كتابا آمل أن يظهر للأطفال أهمية الدفاع عن أنفسهم وإبلاغ أي شخص عندما يكون هناك شيء غير صحيح".وتعمل مادلين في المؤسسة العالمية للطفولة، وهي منظمة خيرية غير هادفة للربح، أسستها الملكة.