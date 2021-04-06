متهمات بممارسة الدعارة بمدينة نصر: «راغبو المتعة ما بيخافوش من كورونا»

تستكمل نيابة مدينة نصر الجزئية، التحقيقات في اتهام 6 فتيات بممارسة الدعارة والإعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي، وقالت المتهمات أن راغبي المتعة لا يخشون فيروس كورونا ولا يلتزمون بالتدابير الاحترازية.وكانت شرطة مباحث الآداب، قد تلقت معلومات تفيد بتحويل نادٍ صحي في مدينة نصر إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وبتكثيف التحريات التي أجرتها المباحث حول الواقعة، تبين صحة المعلومات الواردة للإدارة العامة لمباحث الآداب.كما تبين أن المكان مقسم إلى عدد من الغرف التي جرى تخصيصها لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وتم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.