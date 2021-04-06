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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وهب الله يدعو لمؤتمر حول ثقافة العمل الحر.. وبروتوكلات مع أكاديمية ناصر

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:04 م
وهب الله
وهب الله
دعاء جابر
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قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال، إن اتحاد شباب العمال بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وعدد من الجهات المختلفة لتدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم.

وطالب وهب الله، بعقد مؤتمر حول ثقافة العمل الحر وآليات تطويره بالتعاون مع الوزارة وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بدور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على صعيد دعمه للشباب المصري، ودور الوزارة في تطوير البنية الإنشائية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد التقى أمس الإثنين، مجموعة من شباب العمال في لقاء حواري ضمن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021 -2026 والتي تعدها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

أقيم اللقاء بنادي المؤسسة الاجتماعية العمالية بحضور محمد وهب الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ومحمد طه وكيل وزارة القوى العاملة.

شارك في اللقاء الحواري أعضاء اتحاد شباب العمال من محافظات "القاهرة، الجيزة، الغربية، المنوفية، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، بنى سويف، العاشر من رمضان، القليوبية، البحيرة، الدقهلية، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء".

وفي كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي، أن شباب مصر هم القوة الداعمة للوطن في شتى المجالات، وتولى القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمامًا بالغًا بالشباب المصري، والعمل على تدريبهم، وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم في شتي القطاعات.

وأكد وزير الشباب والرياضة سعى الوزارة نحو استثمار جهد الشباب، والتعرف على مطالبهم ورغباتهم، وتنفيذها من خلال برامج ومشروعات تنفيذية فعلية على أرض الواقع، لافتًا أن الوزارة تعكف خلال الآونة الراهنة على تحديث الإستراتيجية الوطنية للشباب المصري من خلال دراسة مسحية على الشباب، واستطلاع آرائهم، ولقاءات نقاشية حوارية معهم في كافة أنحاء الجمهورية.

واعتبر الدكتور أشرف صبحي أن شباب مصر هم حجر الزاوية في عملية البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في ظل التحديات العديدة التي يواجهها الوطن، متطرقًا في حديثه إلى دور المؤسسة العمالية في تقديم مواهب شابة للمجتمع في العديد من المجالات، وآليات التعاون بين الوزارة والمؤسسة في الفترة المقبلة على مستوى التأهيل وإعداد الشباب وتنمية المهارات.

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