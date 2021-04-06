رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: على ألمانيا وفرنسا إعادة أوكرانيا «إلى رشدها»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:04 م
وكالات
طباعة
في ضوء التوترات الجديدة في شرق أوكرانيا، طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألمانيا وفرنسا بإعادة الحكومة الأوكرانية "إلى رشدها".

وقال لافروف اليوم الثلاثاء خلال زيارة للعاصمة الهندية نيودلهي: "ليست هناك خطوات حثيثة من جانب زملائنا الفرنسيين والألمان لإعادة الجانب الأوكراني إلى رشده".

تجدر الإشارة إلى أن برلين وباريس تتفاوضان مع موسكو منذ سنوات لإيجاد حل سلمي للصراع.

وفي الوقت نفسه، انتقد لافروف ردود فعل الغرب ووصفها بأنها "مخيبة للآمال" فيما يتعلق بتقارير عن دخول للقوات الأوكرانية في منطقة حوض دونيتس.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عنه قوله: "يبدو أن زملاءنا الغربيين ما زالوا يفترضون أنهم سيدعمون السلطات الأوكرانية بكل وسيلة ممكنة، حتى مع التصرفات والتصريحات غير المقبولة على الإطلاق".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

قناة السويس تطلب مليار دولار تعويضات من «إيفرجيفن»

المخرج خالد يوسف يطرح فكرة لإنقاذ مسلسل الملك

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر


الصور

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة

«حروب الجيل الرابع» بثقافة تحيا مصر في الأسمرات

قصور الثقافة تحتفل بأعياد الربيع ويوم اليتيم بالغربية

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا