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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة القناة لتوزيع الكهرباء وطرق الدفع

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:27 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
الدستور
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يبحث المواطنين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك بعد التحيثات التي قامت بها وزارة الكهرباء لتطوير المنظومة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين المصريين في تقديم الخدمات، وطبقا لسياسة التطور التكنولوجي التي تتبعها الحكومة المصرية.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الدستور» طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء القناة لتوزيع الكهرباء، ونستعرض لكم الخطوات التي من خلالها تجعل المواطن يستعلم عن فاتورة الكهرباء، عن طريق الرابط الإلكتروني التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويتيح الموقع الإلكتروني لاستعلام المواطنين عن فواتيرهم حسب شركة الكهرباء التابعة لهم، ويوجد عدد من شركات الكهرباء على مستوي الجمهورية منها شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناه لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدالتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيغ الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة القناة لتوزيع الكهرباء

ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الموقع الرسمي للشركة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومنع دخول مندوبي الشركة للمنازل لتجنب نقل العدوى بالفيروس من خلال الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للكهرباء من خلال الرابط التالي من هنا.

- الخطوة الثانية: اختيار المحافظة من قائمة المحافظات التابع لها العميل.

- الخطوة الثالثة: إدخال بيانات عداد الكهرباء المنزلي أو التجاري بشكل صحيح.

- الخطوة الرابعة: الضغط على عرض الفاتورة.

- الخامسة والأخيرة: سوف تظهر قيمة الفاتورة المراد الاستعلام عنها بالتفصيل.

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طريقة دفع فاتورة الكهرباء الكترونيًا

يمكن للعملاء دفع فواتير الكهرباء الالكترونيًا عن طريق شركات التحصيل (فوري، مصاري، ضامن)، كما وفرت الشركة فروع منتشرة علي مستوي الجمهورية، وأيضًا يمكن الدفع عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

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