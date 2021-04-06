أبطال الظل.. فنانون شاركو فى اللمسات الأخيرة بموكب المومياوات

فهد: دربت الطلبة على الرقصات

شيرين: قمنا برقصات جنائزية

مصممة إكسسوارات: استخدمنا مواد خفيفة حتى لا تشكل عبئًا

منذ أيام، فاجأت مصر العالم بحدث فريد من نوعه، جعلها حديث الساعة، نجاحه كان أفضل دعاية تسويقية مجانية، بنقل ٢٢ مومياء من ملوك وملكات مصر.أثبت الحدث أن مصر تمتلك حضارة عريقة، أيضًا هي أرض الأمن والأمان والاستقرار، لكن خلف الكواليس كان هناك أبطال ساهموا في نجاح الحفل بشكله البديع.تحدثت معهم "الدستور" لمعرفة كواليس العرض، ومجهوداتهم حتى اللمسات الأخيرة.فهد إبراهيم، أحد المشاركين في الموكب الملكي، كان له دورا في التدريب على الرقصات التي شاهدناها خلال الحفل في منطقة المتحف المصري بالتحرير، وظهر خلال الموكب مرتديًا أحد حراس مملكة الشمال، تحدث عن التحضيرات للحدث منذ نهاية نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى الراقصين شيرين حجازي وعزت إسماعيل شاركا معه فى التدريب.وتابع "إبراهيم"،: كنت مسئولًا عن 18 طالبا من كلية التربية الرياضية قاموا بالحركات الاستعراضية التي رأيناها عند المتحف المصري، وشاركت في الموكب عند انطلاقه، موضحًا أن البروفات في الأيام الأولى كانت في الكلية، وانتقلت إلى المتحف المصري، بمعدل 5 أيام أسبوعيًا حوالي 8 ساعات.وأكد أن البروفات في المتحف كانت تتم بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، أي بعد السادسة مساءً، مختتمًا حديثه: "ليا كل الشرف إني شاركت في حدث عظيم زي دا وحتى لو دوري في التواجد صغير بإني وسط الطلبة لكن دا كافي بالنسبة لي".شيرين حجازي، أحدى مصممي رقصات الموكب، قالت إن الرقصات التي تم عرضها كانت كثيرة، لذا تم توزيعها بيني وبين عزت إسماعيل وهاني أباظة، وما تم عرضه 30% من الرقصات التي تم التدريب عليها.وتحدث عن دورها، فى تدريب البنات بميدان التحرير، كانت رقصاتهن حول صينية الميدان، مشيرة إلى أن اختيارها جاء بعد "كاستينج" لعدد من الراقصات من فريق مسرح الجامعات الألمانية والأمريكية وجامعات أخرى، ومن دار الأوبرا، وفرق مستقلة.وتروي أن اختيار فكرة الرقصات جاء بعد عمل اجتماع مع كل المشاركين في الموكب تقريبًا؛ الأوركسترا والإضاءة والملابس والديكور وغيرهم، ووضع كل منهم تصوره عن الجزء الخاص به وبدأ العمل منذ 8 أشهر، وكانت فكرتها هي القيام برقص طقسي حول ميدان التحرير من خلال 32 فتاة، وهي مضاعفات للرقم 4 الذي يرمز لعدد الكباش الموجودة في التحرير، ولكن بعد بداية البروفات وجدت أن العدد قليل فزادتهم إلى 48.وتشرح أن الرقصات التي تمت عبارة عن صلاة للموتى مأخوذة من جداريات المعابد ولكن بشكل معاصر، وذلك كنوع من الربط بين الماضي والحاضر، وبناء على توصيات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فقد حرصوا على أن تكون الرقصات يميل عليها القدسية والتعبير عن المناجاة والتضرع للإله لطلب السلام والأمان والرزق الوفير، بالتالي كان رقصًا جنائزيًا لا يُظهر أي نوع من الدلع أو الأنوثة.ياسمين عبدالوهاب، قالت في تصريحات سابقة إنه نظرًا لأن الموكب سيكون كثير الحركة أثناء العرض فكان القرار بأن تكون الإكسسوارات خفيفة لا تشكل عبئًا على مرتديها، (التاج والعقد وإكسسوارات اليد والشعر والأسورة)، وجميعها مصنعة من مواد خفيفة وشكلها فرعوني يتناسب مع الزي الفرعونى بألوانه المختلفة، مشيرة إلى أن العمل كان يستمر لفترات طويلة، ولكن الهدف الأكبر كان أن يكون العمل رائع دون المبالغة في التكلفة".».واختتمت: كان لدينا وقت محدد للانتهاء من كل الأعمال، لذا كان هناك حاجة إلى تنفيذ العمل والتصميمات على أكمل وجه، لأن مصر والعالم سيتابع الحدث."الدستور" تواصلت مع عدد من الطالبات الذين شاركوا "عبدالوهاب" في إخراج هذا العمل، فكانت البداية مع روضة طارق إحدى المشاركات في تنفيذ تصميم تاج الموكب، قالت: تم اختيارنا حسب التخصص فنحن طالبات في المعهد العالي للفنون التطبيقية، اختارتنا المصممة ياسمين عبدالوهاب بدقة حتى تتمكن من الثقة فينا لعمل ضخم مثل هذا، وتم تقسيم تنفيذ التيجان على مرحلتين حسب الموافقة على التصميم انتهت الموافقة الأولى وبدأنا في العمل لمدة أسبوعين.وتابعت: بدأت المرحلة الثانية في ديسمبر الماضي، كنا نعمل في المرحلة الأولى 10 أشخاص بالتناوب على العمل حد أدنى للوقت 8 ساعات يصل إلى 12 ساعة، ومع بدأ المرحلة الثانية أحتاج الأمر لعمالة أكثر فأصبحنا 15 منفذ في المناوبة الواحدة للعمل.