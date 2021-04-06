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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إيران تعلن اعتقال جاسوساً يعمل لصالح إسرائيل

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:02 م
إيران تعلن اعتقال
إيران تعلن اعتقال جاسوساً
سارة شريف
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أفادت تقارير إعلامية، أن السلطات الإيرانية اعتقلت جاسوس "إسرائيلي" وعدد من الجواسيس الآخرين على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة أذربيجان الشرقية بشمال إيران دون أن توضح ما إذا كان المعتقل مواطنا إيرانيا أم إسرائيلياً.

وقال مدير الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية: "ننفي وجود "عناصر تكفيرية" في المحافظة، ولكن ما حصل هو اعتقال جاسوس "إسرائيلي" وعدد من الجواسيس يعملون لصالح أجهزة أمنية أجنبية في المحافظة".

وأشار موقع وكالة نادي المراسلين الشباب الإيرانية للأنباء، نقلا عن مسؤول محلي بوزارة الاستخبارات في محافظة أذريبجان قوله "تم اعتقال جاسوس لإسرائيل في إقليم أذربيجان الشرق الإيراني… كما تم اعتقال جواسيس آخرين كانوا على اتصال بأجهزة استخبارات في عدة دول".

وكانت إيران قد أعدمت العام الماضي إيرانيا أُدين بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.
كما تتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء أعمال تخريب واغتيال علماء يشاركون في البرنامج النووي الإيراني.

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