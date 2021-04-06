طرح 3 أنواع من الشنط الرمضانية بـ«سوبر ماركت أهلًا رمضان»

أعلن المحاسب خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك تم توفير كل السلع الأساسية وغير الأساسية والشنط الرمضانية بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 25% إلى 28% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأضاف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص للدستور، إنه يتم حاليًا طرح 3 أنواع من الشنط الرمضانية في المعرض الرئيسي سوبر ماركت أهلًا رمضان بمدينة نصر المقام حاليًا حتى يوم 12 أبريل الجاري.وقال تبدأ أقل سعر الشنطة وهي 48 جنيهًا تضم 7 أنواع وأصناف من السلع، والشنطة الثانية بسعر 75 جنيهًا تضم 8 أصناف من السلع، والشنطة الثالثة بسعر 95 جنيهًا تضم 10 أنواع من السلع.ولفت إلى أن كل الشنط تضم السلع الأساسية السكر والأرز والزيت والبلح والعدس وغيرها من السلع.