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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تتهم 10 مسؤولين في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:02 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
وكالات
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قال الادعاء العسكري، اليوم الثلاثاء، إن إيران وجهت الاتهام لعشرة مسؤولين بشأن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير 2020 مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وفي تقرير نشر الشهر الماضي، ألقت هيئة الطيران المدني الإيرانية المسؤولية في تحطم الطائرة على رادار لم يوجه بشكل صحيح وعلى خطأ مشغل الدفاع الجوي.

وانتقدت أوكرانيا وكندا، التي كانت الطائرة تقل العديد من مواطنيها، التقرير باعتباره غير كاف.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن غلام عباس تركي المدعي العسكري في طهران قوله "وُجهت الاتهامات لعشرة مسؤولين فيما يتعلق بتحطم الطائرة الأوكرانية، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة في المحكمة"، ولم يورد مزيدا من التفاصيل.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في الثامن من يناير، بعد إقلاعها مباشرة من مطار طهران.

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