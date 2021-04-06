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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السكة الحديد» تؤجل تغير مواعيد 5 قطارات خلال رمضان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:01 م
السكة الحديد
السكة الحديد
علا غزال
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أعلنت هيئة السكة الحديد، إنه تم تأجيل تغير مواعيد بعض القطارات والخاصة بشهر رمضان المعظم، إلى يوم الأربعاء الموافق 2142021 بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 1342021.

وبحسب ما جاء فى بيان السكة الحديد، سيتم تأجيل تغيير موعد قطار 32 اكسبريس الإسكندرية القاهرة، قطار 928 مكيف الإسكندرية القاهرة، قطار 926 مكيف الإسكندرية القاهرة، قطار 927 مكيف القاهرة الإسكندرية، قطار 31 اكسبريس القاهرة الإسكندرية، حيث تقوم هذه القطارات في نفس مواعيدها الحالية حتى يوم الثلاثاء الموافق 2042021.

وأشار البيان إلي أن تنفيذ التعديل لها بدأ من يوم الأربعاء 2142021 على أن تعود جميع القطارات لمواعيدها الحالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1452021.

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