ضبط صاحب مخبز استولى على 4 ملايين جنيه من دعم الخبز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.أسفرت تلك الحملات، عن ضبط (1293) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2 طن "لحوم مُجمدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.وتمكنت الجهود من ضبط (6،55 طن "سكر – أرز") معبأ داخل شكائر وعبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (3 طن "مخللات") معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المخللات) بمحافظة الغربية.وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية)، لاستيلائه على 4 ملايين جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.وأسفرت الجهود عن ضبط (2 طن "أرز تموينى") مخصص للصرف على البطاقات التموينية به نقص فى أوزان العبوات المسلمة إليه بمقدار 1000 إلى 1500 جرام فى الباكته الواحدة زنة 20 كيلو جرام، قدرت بقيمة مالية (16000 جنيه) تمهيدًا لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية بقصد بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (أمين عهدة لمخزن لإحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة القاهرة.وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة)، بحوزته (1٫2 طن سكر تموينى – 325 عبوة "زيت تموينى") مخصصين ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء، وضبط (3،82 طن "مسحوق غسيل") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مسجلة غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (أمين عهدة لمخزن لإحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة القاهرة.وأثمرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة) وبحوزته (35350 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة) مهربة جمركيًا وغير مسجلة وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.