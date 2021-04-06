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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:57 م
مبادرة تطوير الريف
مبادرة تطوير الريف المصري
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري وبحث آليات تنفيذ المشروع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بعدد 149 قرية ويتم البدء بمركز ساحل سليم كأولوية أولى عاجلة.

وأشار المحافظ إلى إنه يجرى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الصرف الصحي والمدارس الجديدة بقرى مركز ساحل سليم وفقًا للخطة الزمنية المقررة حيث تابع أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أعمال تنفيذ مشروع إنشاء المدرسة الثانوية ومحطة رفع صرف صحي بقرية التناغة الشرقية وذلك ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى.

وأوضح المحافظ إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بسرعة اختيار قطع الأراضي لإقامة مشروعات تعليمية وخدمية عليها بالقرى الأكثر احتياجًا وذلك وفقًا نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع والتي تم خلالها مراعاة الأولويات وفقًا للاحتياجات وتلبية لمتطلبات الأهالي مشددًا على ضرورة التدقيق الجيد للمشروعات المقترحة بكافة القطاعات بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير "الجهة المنفذة للمشروعات".

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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