استطلاع: 48% من البريطانيين يؤيدون بريكست بعد نجاح حملة لقاح كورونا

كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية، عن استطلاع رأي جديد جاءت نتائجه أن 41% من البريطانيين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي، بينما يرى 36% ممن شملهم الاستطلاع أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، فيما يمثل المرة الأولى منذ عام التي تزيد فيها نسبة المؤيدين لخروج بريطانيا على المعارضين.وتمثل هذه الأرقام، في الاستطلاع الذي أجرته شركة إبسوس موري، تناقضًا حادًا مع نتيجة استطلاع آخر كان قد أجري في يناير الماضي، إذ كان ما يقرب من 46% من البريطانيين يعتقدون أن بريطانيا تسير في اتجاه خاطئ، مقابل 24% يرون أنها تسير في الاتجاه الصحيح.وهذه هي المرة الأولى منذ أبريل 2020 التي تزيد فيها نسبة المتفائلين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نسبة المتشائمين.وقالت الصحيفة إن تفاؤل الغالبية العظمى من البريطانيين بالمستقبل، يعزز من مكانة بوريس جونسون.ويأتي هذا الارتفاع الإيجابي في أعقاب حملة تطعيمات كورونا الذي حققت نجاحًا في بريطانيا، وسلسلة من التحركات العدوانية من قبل الاتحاد الأوروبي كالتهديد بالحد من صادرات اللقاح.