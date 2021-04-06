رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: 48% من البريطانيين يؤيدون بريكست بعد نجاح حملة لقاح كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:56 م
بريكست
بريكست
هدير سند
طباعة
كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية، عن استطلاع رأي جديد جاءت نتائجه أن 41% من البريطانيين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي، بينما يرى 36% ممن شملهم الاستطلاع أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، فيما يمثل المرة الأولى منذ عام التي تزيد فيها نسبة المؤيدين لخروج بريطانيا على المعارضين.

وتمثل هذه الأرقام، في الاستطلاع الذي أجرته شركة إبسوس موري، تناقضًا حادًا مع نتيجة استطلاع آخر كان قد أجري في يناير الماضي، إذ كان ما يقرب من 46% من البريطانيين يعتقدون أن بريطانيا تسير في اتجاه خاطئ، مقابل 24% يرون أنها تسير في الاتجاه الصحيح.

وهذه هي المرة الأولى منذ أبريل 2020 التي تزيد فيها نسبة المتفائلين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نسبة المتشائمين.

وقالت الصحيفة إن تفاؤل الغالبية العظمى من البريطانيين بالمستقبل، يعزز من مكانة بوريس جونسون.

ويأتي هذا الارتفاع الإيجابي في أعقاب حملة تطعيمات كورونا الذي حققت نجاحًا في بريطانيا، وسلسلة من التحركات العدوانية من قبل الاتحاد الأوروبي كالتهديد بالحد من صادرات اللقاح.

موضوعات متعلقة

قناة السويس تطلب مليار دولار تعويضات من «إيفرجيفن»

النيابة تنتهي من التحقيق مع حسن شاكوش

حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021


الصور

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة

«حروب الجيل الرابع» بثقافة تحيا مصر في الأسمرات

قصور الثقافة تحتفل بأعياد الربيع ويوم اليتيم بالغربية

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا