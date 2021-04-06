رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 3 باختناق أثناء تنظيف «طرنش منزلي» في كفر الشيخ

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:56 م
تنظيف «طرنش منزلي»
تنظيف «طرنش منزلي»
عمرو الشامي
طباعة
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بمتابعة إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق أثناء نزولهم طرنش داخل منزل أحد المواطنين، لرفعهم الرواسب بقرية القشقاش التابعة للوحدة المحلية بقرية برمبال بالمركز، وتم إنقاذهم بمساعدة الأهالي والحماية المدنية، ونقلهم لمستشفى مطوبس المركزي.

كان محافظ كفر الشيخ قد تلقى اتصالات من رئيس مركز ومدينة مطوبس، يفيد بتعرض أب ونجله وجاره لحالة اختناق نتيجة نزول الابن لرفع الرواسب من الطرنش وتعرض لحالة اختناق، فنزل الأب لإنقاذه فأصيب بحالة اختناق مما دفع أحد جيرانه بمحاولة انقاذها فأصيب أيضا، وعلى الفور توجهت إيمان النحراوي، نائب رئيس مدينة مطوبس، وراشد درويش، رئيس قرية برمبال، لمتابعة الموقف وتمكن الأهالي بمساعدة الحماية المدنية من إنقاذ الثلاثة.

وتابع رئيس المدينة نقل المصابين لمستشفى مطوبس المركزي، لتلقي العلاج اللازم وتبين أن المصابين هم فيصل أحمد المهر، 35 سنة، أحمد أحمد المهر، 57 سنة، وعماد عبد المنتقم شعيب، 26 سنة، وحالتهم الآن مستقرة.
إصابة 3 باختناق أثناء تنظيف «طرنش منزلي» في كفر الشيخ
إصابة 3 باختناق أثناء تنظيف «طرنش منزلي» في كفر الشيخ
إصابة 3 باختناق أثناء تنظيف «طرنش منزلي» في كفر الشيخ
إصابة 3 باختناق أثناء تنظيف «طرنش منزلي» في كفر الشيخ

موضوعات متعلقة

تراجع أعداد المواليد فى مصر لأقل مستوياتها منذ 2010

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»


الصور

image description

تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

محافظ أسيوط ومسؤولي الري يتابعون أعمال تأهيل الترع بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

الأكثر قراءة

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
المزيد

الثقافة

«فضل شهر رمضان».. ندوة بدار الكتب والوثائق الخميس المقبل

«بيكاسو إيست» يختتم الملتقى الفني في الأقصر بمشاركة 20 فنانا

ثقافة الإسكندرية تناقش «الأغنية والذوق العام»

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة