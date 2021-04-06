إصابة 3 باختناق أثناء تنظيف «طرنش منزلي» في كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بمتابعة إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق أثناء نزولهم طرنش داخل منزل أحد المواطنين، لرفعهم الرواسب بقرية القشقاش التابعة للوحدة المحلية بقرية برمبال بالمركز، وتم إنقاذهم بمساعدة الأهالي والحماية المدنية، ونقلهم لمستشفى مطوبس المركزي.كان محافظ كفر الشيخ قد تلقى اتصالات من رئيس مركز ومدينة مطوبس، يفيد بتعرض أب ونجله وجاره لحالة اختناق نتيجة نزول الابن لرفع الرواسب من الطرنش وتعرض لحالة اختناق، فنزل الأب لإنقاذه فأصيب بحالة اختناق مما دفع أحد جيرانه بمحاولة انقاذها فأصيب أيضا، وعلى الفور توجهت إيمان النحراوي، نائب رئيس مدينة مطوبس، وراشد درويش، رئيس قرية برمبال، لمتابعة الموقف وتمكن الأهالي بمساعدة الحماية المدنية من إنقاذ الثلاثة.وتابع رئيس المدينة نقل المصابين لمستشفى مطوبس المركزي، لتلقي العلاج اللازم وتبين أن المصابين هم فيصل أحمد المهر، 35 سنة، أحمد أحمد المهر، 57 سنة، وعماد عبد المنتقم شعيب، 26 سنة، وحالتهم الآن مستقرة.