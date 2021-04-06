الأمن يعيد طفل من ذوي الاحتياجات ضل الطريق لأهله في النزهة

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في إعادة طفل ضل الطريق إلى أهله بمنطقة النزهة.تعود تفاصيل الواقعة، إلى أنه أثناء مرور أحد رجال الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة بنطاق خدمته عثر على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة ضل الطريق، وعلى الفور قام باصطحابه إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة.ومن خلال فحص مواقع التواصل الاجتماعي أمكن التوصل لصورة الطفل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تم نشرها بمعرفة والده مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وباستدعاء والد الطفل أفاد بأن نجله ضل الطريق حال سيرهما سويًا، وتم تسليمه الطفل عقب تعهده بحسن رعايته.وقد وجه والد الطفل الشكر لرجال الشرطة على سرعة التوصل لنجله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.