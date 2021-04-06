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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضمن «السياحة العلاجية».. مستشفى النصر تجري عملية تجميلية لطفلة ليبية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:54 م
عملية تجميلية
عملية تجميلية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن الهيئة العامة للرعاية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم إجراء جراحة تجميلية في مستشفى النصر التخصصي للأطفال لطفلة ليبية كانت تعاني من حول انسي خلقي لإصلاح العضلات الانسية بالعينين ضمن مشروع السياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضحت الهيئة أن العملية تم إجراؤها في حوالي ٣٥ دقيقة بدون غرز، وهو ما تعود معه العينين لطبيعتهما في فترة وجيزة ويستعيد الطفل حياته بصورة طبيعية.

وأشارت إلى أنه قام بإجراء العملية البروفيسور علاء صدقة استشارى جراحات العين الإصلاحية والتجميلية وجراحات الحول في الصغار، والدكتور أيمن التوني استشاري التخدير، والدكتور أنطونيوس سيديونان،

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