«الأدوية الأوروبية» تؤكد وجود صلة بين أسترازينيكا وتجلط الدم

أكد ماركو كافاليري، مسؤول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية، وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم التي لوحظت بعد أخذه.وقال ماركو، في مقابلة مع صحيفة "إل مساجيرو" الإيطالية: "يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح. ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا".وأضاف: "باختصار، في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك"، حسبما نقلت "فرانس برس".وكانت وكالة الأدوية البريطانية، قد أعلنت السبت، أن 7 أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي 30 حالة تم تسجيلها حتى الآن.وتلقت الوكالة حتى يوم 24 مارس تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي، وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية من إجمالي 18.1 مليون جرعة تم إعطاؤها.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جون راين مدير الوكالة قوله "فحصنا المعمق لهذه التقارير مستمر".وفي فرنسا، أعلنت وكالة سلامة الأدوية عن رصدها حالتين جديدتين للوفاة بسبب التجلط الدموي لدى شخصين تلقيا لقاح أسترازينيكا.وأشار تقرير للوكالة إلى أنها رصدت خلال الفترة بين 19 و25 مارس الماضي 3 حالات للتجلط الدموي بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا، نتجت عنها حالتا وفاة.ومنذ بداية حملة التطعيم في فرنسا تم رصد 12 حالة للتجلط الدموي، أسفرت عن 4 وفيات.يذكر أن عددا من الدول، معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، علقت استخدام لقاح أسترازينيكا على خلفية التقارير حول تجلط الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.