روسيا تحذر من انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي

اعتبر الكرملين اليوم الثلاثاء أن انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي سيؤدي إلى تفاقم النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية، وذلك بعد دقائق على دعوة الرئيس الأوكراني الى تسريع عملية ضم بلاده.وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام الصحافيين "نشك كثيرًا في أن ذلك يمكن أن يساعد أوكرانيا على حل مشكلتها الداخلية، من وجهة نظرنا هذا الأمر سيفاقم الوضع".