السجن 3 سنوات لسائق وآخرين سرقوا مواطن بالإكراه ببولاق

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ؛ لاتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه في منطقة بولاق.وجاء في أمر الإحالة أن «م. أ»، سائق وثلاثة آخرين من أصدقائه أثناء قيادة السيارة الأجرة «ميكروباص» ملك الأول، ركب معهم أحد المواطنين فاحتجزوه وسرقوه بالإكراه عقب القيادة إلى مكان نائي، وأجبروه على إخراج كل متعلقاته من أموال وهاتف محمول.وتبين أن المتهمين تركوه في الطريق العام ولكن المجني عليه تمكن من التقاط أرقام السيارة والإبلاغ عن قائدها، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بمساعدة زملائه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت حبسهما وإحالتهم للجنايات التي أصدرت قرارها السابق.