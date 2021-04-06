اتخاذ إجراء قانوني ضد صاحب كلب افترس قطة

اتخذت الجهات المعنية إجراءاتها القانونية حيال مواطن يمتلك كلب، افترس قطة، حيث أثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم استدعاء صاحبه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.بدأت تفاصيل الواقعة بتداول مقطع فيديو بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن هجوم "كلب" على "قطة" وافتراسها، فتم التوصل إلى مالك الكلب، وبسؤاله أقر بصحة الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.