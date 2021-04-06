إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بكفالة ألف جنيه للواحد، كما أمرت بالاستعلام من حي شرق مدينة نصر عن تراخيص الكافيه.وأكد المتهمون أمام النيابة أنهم يعملون بالكافيه، وليس لهم أي علاقة بمخالفة التدابير الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، والمحرر بها المخالفة، ولا يعلمون سبب القبض عليهم قائلين: "إحنا شغالين في الكافيه وملناش دعوة".والمتهمون هم كل من: "أحمد ع.، السيد ج.، حسن م.، محمد خ.، إسماعيل س.، ربيع ف.، حسام ع.، أحمد ش.، أحمد م.، أحمد م.، زياد ا.، عصام م.، محمد ق.، محمود م.، إبراهيم م.، فتحي ا.، عيد ح.، محمد ح.، إبراهيم س.، محمود ص".