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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: إنشاء وحدة اكتشاف مبكر لذوي الإعاقة في قرى حياة كريمة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:48 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قررت تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى كل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى خصص لها رئيس الجمهورية 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقامة مراكز تأهيل داخل هذه القرى، متوقعة حدوث طفرة فى هذا المجال خلال الفترة القادمة.

وقالت: سعيدة بالعمل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بأهمية قضية الإعاقة وحقهم فى الحماية الاجتماعية، وضرورة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى.

وأشارت وزيرة التضامن، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرر تشكيل لجنة تنسيقية وطنية من 20 وزارة وممثلين من النواب والخبراء والمجلس القومي للإعاقة لمتابعة ماتم تنفيذه من القانون 10 لسنة 2018.

وأوضحت أنها وجهت بالكشف مرة واحدة فقط على أصحاب الإعاقات الذهنية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لأن الإعاقة ثابتة ولا داعي لإعادة الكشف عليهم أكثر فترة.

وأكدت أنه فى إطار السعى نحو التمكين الاقتصادي سيتم إنشاء موقع إلكتروني شهر يوليو القادم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتوفير فرص عمل للشباب، لافتة أن عدد ذوي الإعاقة يصل إلى 10.8 من عدد السكان وان نسبة البطالة بين الذكور من ذوي الإعاقة 14% والإناث 21%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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