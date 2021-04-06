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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حلف الأطلسي.. أوكرانيا تكشف السبيل الوحيد لردع روسيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:48 م
فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
وكالات
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، حلف شمال الأطلسي إلى المصادقة على خطة العمل من أجل انضمام أوكرانيا إلى المنظمة بهدف توجيه "إشارة فعلية" إلى روسيا.

وقال زيلينسكي، في تغريدة موجهة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بعد اتصال هاتفي بينهما: "حلف شمال الأطلسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في دونباس"، المنطقة الواقعة في شرق البلاد والتي تشهد نزاعا مع الانفصاليين الموالية لروسيا.

واتهمت كييف موسكو الأسبوع الماضي بحشد آلاف العسكريين عند حدودها الشمالية والشرقية وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

يأتي تعزيز الوجود الروسي في إطار من تصاعد الاشتباكات المسلحة على طول خط الجبهة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن النزاع المستمر منذ فترة طويلة أوقع أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014.

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