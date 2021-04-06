دراسة «تبطل» علاقة فصيلة الدم بالإصابة بكورونا الحاد

كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة "جاما" الطبية، عن أن فصيلة دم الشخص لا علاقة لها بخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد من الدرجة الحادة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وذكرت الدراسة أن أطباء أمريكيين درسوا بيانات أكثر من 100 ألف شخص ممن خضعوا لاختبار كورونا في كل من يوتا وأيداهو ونيفادا بين مارس ونوفمبر 2020.وتوصل الأطباء إلى عدم وجود أي رابط بين فصيلة الدم وفرص الإصابة بكورونا، وهو ما يناقض دراسات سابقة كانت قد أشارت إلى أن الأشخاص فصيلة الدم A، أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.