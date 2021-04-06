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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية» تطلق المؤتمر الثاني للتغطية الصحية بالإسماعيلية غدا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:46 م
الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
سارة سعودى - فاتن خديوي - مصطفى دياب
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تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، غدًا، المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة، بمقر المجمع الطبي بالإسماعيلية، بالتزامن مع "يوم الصحة العالمي" الذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية في السابع من أبريل من كل عام.

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة يعقد تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان، ويشارك بالجلسات النقاشية ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والمديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث المسئولين عن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من هيئات (الرعاية الصحية، التأمين الصحي الشامل، الاعتماد والرقابة الصحية)، فضلًا عن ممثلي المجتمع المدني والجمهور العام.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر تقديم رؤية عامة للتأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة، وعرض لآليات منظمة الصحة العالمية كهدف للوصول إلى العدل في تقديم الرعاية الصحية كهدف من أهداف منظمة الصحة العالمية لعام 2021، إضافة إلى مناقشة آلية تحقيق أهداف الهيئة العامة للرعاية الصحية في ظل التحديات الراهنة فضلًا عن عرض نجاحات المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية، بيوم الصحة العالمي لهذا العام تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة"، حيث يدعو الاحتفال هذا العام إلى دعم حملة جديدة تهدف إلى إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة، وهو ما لمسته المنظمة أن الشعوب بحاجة إليه وسط تحديات جائحة كورونا.

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