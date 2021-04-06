محمد بن راشد يثمن إنتاج الكهرباء من أول محطة نووية عربية

أشاد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإدخال أول ميجاوات كهربائية من أول محطة نووية عربية.وغرد محمد بن راشد عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "محطة تاريخية دخلتها دولة الإمارات اليوم، هذا جهد 10 أعوام وجهد 2000 مهندس وشاب إماراتي و80 شريكا دوليا، ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة، كأول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية، مبروك شعب الإمارات، ومبروك لأخي محمد بن زايد".