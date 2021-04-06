تأجيل محاكمة لاعب الزمالك السابق في «سب شوبير» لـ20 أبريل

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة أسامة حسن، لاعب نادي الزمالك السابق، في البلاغات المقدمة ضده في سب وقذف أحمد شوبير، لـ20 أبريل للإعلان.كانت نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر عبدالعزيز، المحامي العام الأول، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في البلاغ المقدم ضده من الإعلامي أحمد شوبير يتهمه فيه بالسب والقذف.كان محمد رشوان، المحامي بالنقض والدستورية العليا، قد تقدم ببلاغ للمحامي العام لنيابات شمال القاهرة ضد لاعب الزمالك، للظهور عاريًا في فيديو يسب جمهور الأهلي.وقال المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 295 لسنة 2020: "إنه يوم 16 يوليو الماضي في الساعة الثالثة عصرًا، وعبر الصفحة الشخصية للمشكو في حقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر في فيديو عاريًا بشكل كامل غير مكترث بكونه إحدى الشخصيات العامة التي يشاهدها آلاف المشجعين".وأضاف "رشوان" أن المشكو في حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر، وليس له سبب دون أي مقدمات على جمهور النادي الأهلي، ووصفهم بالغباء والجهل، كما اتهم رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بالتربح باسم النادي وتلقى عمولات ورشاوي، موضحًا أنه سبَّ الإعلامي أحمد شوبير بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشباب وجعلهم عرضة للصدام والعنف.