«التحالف المصري» يطالب بوقف دخول الأسلحة لميليشيات إيران في سوريا

أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم، دخول شحنة أسلحة إيرانية جديدة للميليشيات الإيرانية الى داخل الأراضي السورية، مؤكدا أن وصول الأسلحة الإيرانية إلى مستودعات ميليشيا فاطميون تضم صواريخ قصيرة ومتوسط المدى، دخلت الأراضي السورية في منطقتي " ريف دير الزور والرقة " قادمة من العراق.وحذر "التحالف" من وقوع كارثة إرهابية جديدة في سوريا، واستمرار تدهور الأوضاع بسبب استمرار إيران في سياستها في تسليح ميليشيات موالية لها.يذكر أنه تم تجنيد 395 من أبناء العشائر السورية مقابل إغراءات مادية وتم نقلهم إلى معسكرات جنوب مدينة "القامشلي" شمال سوريا لتلقي التدريبات التي يشرف عليه العناصر الإيرانية، فيما بلغت أعداد الميليشيات الإيرانية المدعومة نحو 100 ألف مقاتل ويقوم الحرس الثوري الإيراني بمهام تمويل وتسليح وتوجيه هذه الميليشيات.وطالب التحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة التدخل السريع من أجل مكافحة وجود التنظيمات الإرهابية في سوريا وتعزيز الامن والحماية للشعب السوري الشقيق.