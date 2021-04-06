قافلة سكانية شاملة بقرية الحمراء بوادي النطرون ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة وبقرى المبادرة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام وفرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة قافلة سكانية شاملة بقرية الحمراء "إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة" شارك بالقافلة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من (الصحة - التعليم - الطب البيطري - التضامن الإجتماعي- الأوقاف - التموين - قسم الكهرباء بالمركز)، حيث تم الكشف على 25 حالة، بجانب الكشف على 120 رأس من أغنام وأبقار وجاموس ورش 175 رأس،مع توعية المواطنين بأهمية التعليم والحفاظ على صحة أطفالنا والإهتمام بالتغذية السليمة.كما تم الرد على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية وتوفير سيارات أنابيب بوتاجاز بواقع 150 أسطوانة يوميًا بسعر المستودع وذلك للتخفيف على أهالي القرية،وصيانة 10 كشافات إنارة بالقرية.