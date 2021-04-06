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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محافظ بورسعيد للنواب: أهداف السلطتين التشريعية والتنفيذية واحدة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:43 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التحية لمحافظ بورسعيد، موضحًا أنه حريص على الحضور ومناقشة طلبات إحاطة النواب، مشيدا بحرصه على إثراء العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

من جهت أكدمحافظ بورسعيد، أن أهداف السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تختلف، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تعارض في المهام الموكلة لمجلس النواب أو محافظة بورسعيد أو الجهات التنفيذية في الدولة لأن الجميع يعمل لصالح مصر.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النوا: أحمد فرغلي، أمل عصفور، محمود حسين، حسن عمار، بشأن قيام محافظة بورسعيد بإصدار قرار بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع أسوان وأرض البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017 لصالح مشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013 بدعوى أنها توجيهات رئاسية، وتأكيد وزير الإسكان أن تلك التوجيهات لا تشمل ما قبل عام 2019، والشروع في بناء مدرسة دولية على القطعتين، على الرغم من عدم صدور قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة.

كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد فرغلي، بشأن عدم تركيب خطوط الهاتف الأرضي بمساكن محمد مهران جنوب محافظة بورسعيد التابعة للإسكان اجتماعي، وذلك بسبب عدم قيام المحافظة بسداد الرسوم المقررة عليها للشركة المصرية للاتصالات، وطلب الإحاطة الآخر الخاص بالقرار الصادر من حي غرب بورسعيد بوقف تراخيص أعمال البناء بقطعة الأرض المخصصة إلى إحدى الشركات السياحية بقرية الديبة، وذلك لحين سداد الشركة مقابل التحسين، على الرغم من أن إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية أقرت عدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين، حيث إن الشركة حصلت على موافقة بزيادة أعمال الإنشاءات.

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