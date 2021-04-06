المعمل الجنائي يفحص خسائر حريق عقار سكني بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في عقار سكني بمنطقة صلاح سالم بمدينة حلوان، وإعداد تقرير حول سبب الحريق وفحص الخسائر والتلفيات.البداية بتلقي قسم شرطة حلوان إخطارًا من شرطة النجدة بلاغًا بنشوب حريق بعقار سكني بمنطقة صلاح سالم.على الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية، وبالانتقال لمحل البلاغ تبين أنه حريق بشقة سكنية، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.