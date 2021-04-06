رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:11 م
هبه محمدطباعة
يبحث أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة يوميًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " عن رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021، وعن الخطوات التي يجب أن يقوم بها حتى يتمكن من الإستعلام، حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن المنصة الإلكترونية توفيرًا لوقت المواطن المصري.
وتبذل وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من الجهد لمساندة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا الخطير، ويلتزم الجميع بالإجراءات الإحترازية والوقائية وفقًا لقرارات الحكومة المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.
ولأن الموضوع مهم لدى الجميع، لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بالخطوات.
الخطوة الأولى: يقوم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة بالدخول على الرابط الإلكتروني حتى يتمكن من الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021.
وتبذل وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من الجهد لمساندة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا الخطير، ويلتزم الجميع بالإجراءات الإحترازية والوقائية وفقًا لقرارات الحكومة المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.
ولأن الموضوع مهم لدى الجميع، لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بالخطوات.
خطوات الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021يبحث أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة عن أسرع وأسهل طريقة يتمكن من خلالها الإستعلام عن كل ما يريد، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المنصه الإلكترونية حتى تساند الجميع وتوفر عنهم عبء الحياة، يمكن الأن الدخول للاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021 من خلال هذا الرابط: www.moss.gov.eg
الخطوة الأولى: يقوم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة بالدخول على الرابط الإلكتروني حتى يتمكن من الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021.
الخطوة الثانية: يقوم بالضغط على الاستعلام عن الطلبالخطوة الثالثة: وأخيرًا يقوم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة بكتابة كافة البيانات وبطريقة صحيحة وهي كالتالي ( رقم البطاقة المكون من 14 رقمًا - الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها صاحب الإعاقة - تحديد نوع الإعاقة التي يعاني منها صاحبها )، ثم يضغط على خانة البحث.
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