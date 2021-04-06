إسلام آباد: نرحب باستثمار روسيا لإحياء مصانع الصلب والحديد الباكستانية‎

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن باكستان ترحب باستثمار روسيا لإحياء مصانع الصلب والحديد الباكستانية والمشاريع الأخرى.وأضاف قريشي بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن مصانع الصلب والحديد الباكستانية تم إنشاؤها بمساعدة مالية وفنية من قبل روسيا.وأوضح أن دور روسيا لإحياء المؤسسة يمكن أن يفتح عدة الفرص لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتابع قائلًا: إن "زيارة وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف لباكستان إثر 9 أعوام تعكس بعدًا إيجابيًا وجديدًا للعلاقات الثنائية.وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أن المباحثات خلال الزيارة ستركز على تعزيز العلاقات الدفاعية والتجارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن إسلام آباد وموسكو تعملان معًا على عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.