محافظ كفر الشيخ: تمويل مشروعات بمليار جنيه لتوفير فرصة عمل للشباب

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تمويل مشروعات الشباب بمليار جنيه لتوفير21690 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية.ولفت المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تنفذ من خلال البرنامج، يتضمن تمويل 8883 مشروعًا بقيمة مليار و46 مليونًا و407 ألفًا و589 جنيهًا لتوفير 17220 فرصة عمل.وأوضح أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.وأشار إلى العمل على تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.