ميناء الإسكندرية يستقبل 105 آلاف طن سلع

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 105 ألف طن تقريبًا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1200 حاوية مكافئة تقريبًا، كما تم دخول وخروج عدد 10912 ألف شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 28 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 33 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.